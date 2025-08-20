23.5 C
Gaza, Hamas denuncia: “Uccisi quasi 19.000 bambini dal 7/10”. Katz approva piano occupazione

(Adnkronos) – Le autorità di Gaza, in mano a Hamas dal 2007, affermano che ci sono “almeno 18.885 bambini” tra gli “oltre 62.000 palestinesi uccisi” nella Striscia di Gaza dall’avvio, il 7 ottobre 2023, delle operazioni militari israeliane nell’enclave palestinese contro Hamas dopo l’attacco di quel giorno in Israele. Lo ha riportato la tv satellitare al-Jazeera. Intanto il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, ha approvato i piani militari per l’offensiva a Gaza City, presentati nella notte dal capo di Stato Maggiore delle Idf, Eyal Zamir, e altri ufficiali. Lo riferiscono stamani i media israeliani.  
Circa 60.000 i riservisti israeliani che da oggi riceveranno gli ordini di chiamata che l’Idf emetterà per l’offensiva. Lo riporta Times of Israel, precisando che gli ordini non sono immediati e i riservisti riceveranno almeno due settimane prima di doversi presentare in servizio. Il numero di riservisti richiamati si aggiunge alle decine di migliaia di riservisti attualmente in servizio nelle riserve. Non è previsto che tutti i riservisti richiamati partecipino all’operazione per la conquista di Gaza City, poiché alcuni sostituiranno le truppe permanenti dell’esercito su altri fronti.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

