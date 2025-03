Gaza, Hamas libererà il soldato Usa Edan Alexander e consegnerà i corpi di 4 ostaggi

(Adnkronos) – Hamas ha annunciato che verrà liberato il soldato israelo-americano Edan Alexander e che consegnerà i corpi di altri quattro ostaggi con doppia nazionalità americana deceduti. Alexander è un militare che era di stanza nei pressi della Striscia di Gaza la mattina del 7 ottobre 2023 quando è stato fatto prigioniero da Hamas. I nomi dei quattro ostaggi morti invece non sono stati resi noti. Hamas ha anche dichiarato di aver risposto positivamente a una nuova offerta, ricevuta ieri dai mediatori americani, per la seconda fase del cessate il fuoco e lo scambio tra gli ostaggi e i detenuti palestinesi. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che è “una guerra psicologica” quella che sta attuando Hamas che ”non si è mosso di un millimetro” nei negoziati che si sono svolti a Doha. “Mentre Israele ha accettato il quadro (presentato dall’inviato statunitense Steve, ndr) Witkoff, Hamas rimane fermo nel suo rifiuto e non si è mosso di un millimetro”, si legge nella nota di Netanyahu. Hamas è accusato da Israele di continuare a condurre “manipolazioni psicologiche e guerra”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)