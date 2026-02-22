Gaza, Hamas verso un nuovo leader: elezioni terminate, ora ballottaggio

(Adnkronos) –

Hamas dovrebbe avere presto un nuovo leader. Si è arrivati alla fase conclusiva del processo, ha detto all’agenzia Afp un esponente del movimento, parlando di un ‘ballottaggio’ di fatto tra Khaled Meshaal e Khalil al-Hayya.

Di recente Hamas ha completato la formazione del nuovo Consiglio della shura e del nuovo Ufficio politico. I componenti del Consiglio vengono eletti ogni quattro anni da rappresentanti di Hamas nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e dalla leadership che si trova altrove. Hanno diritto di voto anche gli uomini di Hamas detenuti nelle carceri israeliane. Il Consiglio elegge poi l’Ufficio politico, che sceglie il leader del movimento.

Secondo la fonte dell’Afp, “il movimento ha completato le elezioni interne nelle tre regioni ed è nella fase conclusiva del processo di selezione del capo dell’Ufficio politico”. Sviluppi confermati da una seconda fonte di Hamas dopo le notizie arrivate nei giorni scorsi dalla Bbc.

Hamas è stato ‘decapitato’ nelle operazioni militari israeliane che hanno martellato la Striscia di Gaza, avviate dopo l’attacco del 7 ottobre 2023 in Israele.

Meshaal, 70 anni quest’anno, ex capo dell’Ufficio politico, è oggi il numero uno del gruppo all’estero. Si ritiene viva a Doha e, ha evidenziato il Guardian, si ritiene abbia forti legami con Qatar e Turchia. Al-Hayya, 65 anni, siede nell’Ufficio politico del gruppo ed è stato protagonista dei negoziati con Israele, tramite i Paesi mediatori, che hanno portato al “cessate il fuoco” nella Striscia annunciato nell’ottobre dello scorso anno. Vive nel Golfo ed è considerato l’ ‘erede’ di Yahya Sinwar, vicino all’Iran, ha sintetizzato il giornale britannico.

Hamas “pubblicherà un comunicato quando il presidente del movimento sarà stato scelto, probabilmente durante il mese di Ramadan”, appena iniziato, ha precisato la fonte dell’Afp.

Ismail Haniyeh, leader politico di Hamas, è stato ucciso in un raid israeliano nella capitale iraniana Teheran nel luglio di due anni fa. Poi nell’ottobre del 2024 nel sud della Striscia di Gaza veniva ucciso Yahya Sinwar.

