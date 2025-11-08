10.7 C
Firenze
sabato 8 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gaza, identificato ostaggio consegnato a Israele da Jihad Islamica

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ stato identificato il corpo dell’ostaggio consegnato ieri a Israele dalla Jihad Islamica palestinese. Si tratta di Lior Rudaeff, come ha fatto sapere l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Rudaeff, 61 anni, è stato ucciso mentre combatteva il 7 ottobre 2023 e il suo corpo è stato rapito dalla Jihad Islamica e portato nella Striscia di Gaza, ricorda il Times of Israel. 

”Il governo israeliano condivide il profondo dolore della famiglia Rudaeff e di tutte le famiglie degli ostaggi caduti”, si legge in una nota dell’ufficio del premier israeliano. Il governo israeliano, si legge ancora, è “determinato, impegnato e sta lavorando instancabilmente” per riportare indietro i resti degli ultimi cinque ostaggi uccisi che si trovano ancora nella Striscia di Gaza per la sepoltura, aggiungendo che Hamas è “tenuta a rispettare i suoi impegni con i mediatori e a restituirli come parte dell’attuazione dell’accordo”. 

 

Intanto la Turchia ha emesso mandati d’arresto con l’accusa di “genocidio” contro Netanyahu e altri alti funzionari israeliani, tra cui il ministro della Difesa Israel Katz ed il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. La procura generale di Istanbul ha precisato che sono stati emessi un totale di 37 mandati di arresto. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10.7 ° C
12.3 °
9.5 °
83 %
1.2kmh
5 %
Sab
16 °
Dom
16 °
Lun
16 °
Mar
16 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1459)ultimora (1358)sport (60)demografica (41)attualità (16)Serie A (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati