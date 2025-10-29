17.5 C
Gaza, Italia all’Onu: “Rapporto Albanese privo di credibilità e imparzialità”

(Adnkronos) – Un rapporto “totalmente privo di credibilità e imparzialità, come Italia non ne siamo sorpresi”. Lo ha detto il rappresentante italiano all’Onu, Maurizio Massari, parlando alla presentazione del report di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, intitolato ‘Un genocidio internazionale’. “Il contenuto del rapporto – sostiene Massari – oltrepassa palesemente il mandato specifico del Relatore speciale, che non comprende indagini su presunte violazioni commesse da altri Stati o entità, né giudizi sulla cooperazione tra Paesi terzi e la Corte penale internazionale”.  

“Ancora più preoccupante è la completa inosservanza, in particolare negli ultimi mesi, del codice di condotta per gli Special Rapporteur, che comprende principi di senso comune come l’integrità, l’imparzialità e la buona fede”, ha proseguito l’ambasciatore Massari, sottolineando che questo codice di condotta chiede che i Rapporteur “assicurino che le loro opinioni politiche non pregiudichino l’esecuzione della loro missione” ed esercitino “moderazione e discrezione”.  

“Ci sono ampie prove online e nelle sue interviste che come Special Rapporteur la signora Albanese non può essere considerata imparziale – ha continuato Massari – in un recente evento pubblico in Italia è sembrato persino che mettesse in discussione la dichiarazione di un sindaco locale che chiedeva il rilascio degli ostaggi israeliani”.  

L’ambasciatore israeliano all’Onu, Danny Danon, ha definito Francesca Albanese “una strega”. “Sei una strega e questo rapporto è un’altra pagina del tuo libro di incantesimi”, ha dichiarato Danon dopo la presentazione del report. “Ha cercato di maledire Israele con menzogne e odio, ma il suo veleno non ha funzionato”, ha detto l’ambasciatore rivolto ad Albanese, mentre una commissione delle Nazioni Unite discuteva il suo rapporto che, secondo Danon, “diffama Israele e incolpa i Paesi che lo sostengono”. 

internazionale/esteri

© Riproduzione riservata

