Gaza, Macron: “Espansione operazione Idf preannuncia disastro epocale”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “L’annuncio del governo israeliano di un’espansione delle operazioni a Gaza City e nei campi di Mawasi e di una rioccupazione preannuncia un disastro di gravità senza precedenti e una corsa sfrenata verso una guerra permanente”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, in dichiarazioni diffuse dal suo ufficio alla stampa, ha commentato i piani di Israele di intensificare l’azione militare nella Striscia. “Gli ostaggi israeliani e la popolazione di Gaza continueranno a essere le principali vittime di questa strategia”, ha aggiunto Macron, sottolineando che “questa guerra deve finire ora con un cessate il fuoco permanente”. Il presidente francese ha inoltre proposto la creazione di una coalizione internazionale sotto mandato delle Nazioni Unite per stabilizzare Gaza. “Una missione di stabilizzazione sotto mandato dell’Onu per mettere in sicurezza la Striscia di Gaza”, è la proposta ribadita da Macron. Il presidente francese ha spiegato che “la priorità” di una “coalizione internazionale sotto mandato dell’Onu” sarebbe “combattere il terrorismo, stabilizzare Gaza, sostenere le sue popolazioni e istituire una governance di pace e stabilità”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

