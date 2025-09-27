12.6 C
Firenze
sabato 27 Settembre 2025
Gaza, media: “Hamas accetterebbe accordo Trump, con rilascio tutti ostaggi”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. Lo riferiscono fonti a conoscenza della questione ad Haaretz. Sembra che il Qatar sia stato coinvolto nel tentativo di convincere Hamas ad accettare l’impalcatura dell’accordo e Trump spera di finalizzarlo con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando si incontreranno lunedì.  Come parte dell’accordo per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, Israele rilascerebbe centinaia di prigionieri palestinesi e ritirerebbe gradualmente le sue forze dalla Striscia di Gaza.  Sarebbero almeno 38 i palestinesi rimasti uccisi dall’alba nella Striscia di Gaza, 25 dei quali a Gaza City. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera che cita fonti mediche degli ospedali dell’enclave palestinese.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

