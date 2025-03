Gaza, media: “Nuovi attacchi Israele, oltre 70 morti e palazzi rasi al suolo”

(Adnkronos) – Sarebbe di oltre 70 morti il bilancio delle persone rimaste uccise nelle ultime ore nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera, secondo cui “attacchi israeliani” hanno fatto almeno 71 morti con “almeno 11 edifici” rasi al suolo. Stando a quanto riportato, sono state colpite in particolare zone di Khan Yunis e Rafah, nel sud dell’enclave palestinese, e Beit Lahiya, nel nord. Le denunce parlano di neonati, bambini e donne tra le vittime. I militari israeliani hanno intanto confermato che un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato nelle scorse ore prima che entrasse in territorio israeliano. Sono scattate le sirene dell’allarme antiaereo in “diverse zone” di Israele, hanno precisato via X le forze israeliane (Idf). Gli Houthi dello Yemen, che da anni l’Iran è accusato di sostenere, hanno poco dopo rivendicato il lancio di un “missile ipersonico, Palestine-2” con “l’aeroporto Ben Gurion” di Tel Aviv indicato come “obiettivo dell’operazione”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)