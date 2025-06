Gaza, media: “Uccisi 9 palestinesi in coda per gli aiuti”

(Adnkronos) – Nove palestinesi sarebbero stati uccisi e diversi altri feriti mentre attendevano i soccorsi nei pressi dell’incrocio di Netzarim, nella Striscia di Gaza centrale. A riferirlo è al Jazeera, citando fonti degli ospedali dei martiri di Al-Awda e Al-Aqsa. Sette soldati israeliani in servizio nel 605° battaglione di genieri delle Idf sarebbero invece stati uccisi ieri a Khan Younis, nella Striscia meridionale, ha riferito l’esercito israeliano in una dichiarazione. Secondo le Idf, le truppe stavano svolgendo delle operazioni quando un ordigno esplosivo è stato fissato al loro veicolo e successivamente fatto detonare, incendiando il mezzo. In un altro incidente avvenuto più tardi ieri sera, un altro soldato dello stesso battaglione è rimasto gravemente ferito nella parte meridionale di Gaza. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)