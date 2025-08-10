38.5 C
Firenze
domenica 10 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gaza, Netanyahu: “Obiettivo di Israele non è occupazione. Unici affamati sono ostaggi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
L’obiettivo di Israele non è l’occupazione di Gaza ma liberazione della regione dai “terroristi di Hamas”. Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una conferenza stampa. Per il premier, le uniche persone ad essere affamate deliberatamente a Gaza “sono gli ostaggi di Hamas”. Netanyahu, quindi, ha accusato i media di distorcere i fatti e denunciando le immagini “false di bambini affamati”. Nella Striscia di Gaza ci sono ancora “migliaia di terroristi armati di Hamas” che si sono impegnati a ripetere “la ferocia dell’attacco” del 7 ottobre del 2023. “Dato che Hamas rifiuta di deporre le armi, Israele non ha altra scelta che concludere il lavoro e completate la sconfitta” del gruppo, ha sottolineato Netanyahu. Secondo il premier, Israele controlla militarmente il 70-75% della Striscia, ma “restano due roccaforti” di Hamas. “Gaza sarà smilitarizzata, Israele la avrà responsabilità prevalente sulla sicurezza, sarà istituita una zona di sicurezza al confine con Israele per prevenire incursioni terroriste future, e sarà istituita una amministrazione civile che perseguirà una convivenza pacifica con Israele”, ha aggiunto Netanyahu descrivendo il piano di Israele una volta sconfitto Hamas. Il piano del governo israeliano per l’occupazione di Gaza “è il modo migliore per finire la guerra e per farlo rapidamente”, ha affermato ancora.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
38.5 ° C
39.5 °
37 °
21 %
2.1kmh
0 %
Dom
37 °
Lun
39 °
Mar
40 °
Mer
40 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (15)carabinieri (15)incidente (13)Pisa Sporting Club (12)vigili del fuoco (11)calciomercato (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati