15.4 C
Firenze
venerdì 26 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gaza, oggi Netanyahu all’Onu: “Dirò la nostra verità”. Trump: “Vicini a un accordo e anche alla pace”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – All’Assemblea Generale dell’Onu oggi, venerdì 26 settembre, è il giorno di Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano è atterrato ieri a New York dove è stato raggiunto in hotel dall’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, e dal genero di Trump, Jared Kushner. Il primo ministro israeliano ha poi avuto un colloquio con lo stesso presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dirò la nostra verità – ha detto il premier israeliano sulla pista dell’aeroporto Ben Gurion prima di volare negli Usa, come riporta il ‘Times of Israel’ – : la verità sui cittadini di Israele, la verità sui nostri soldati dell’IDF e la verità sul nostro Paese”. “Denuncerò quei leader che, invece di denunciare gli assassini, gli stupratori e i massacratori di bambini, vogliono dare loro uno Stato nel cuore della Terra d’Israele. Questo non accadrà”, ha avvertito Netanyahu. Dopo il colloquio con Netanyahu, Trump ha assicurato che “siamo molto vicini a un accordo su Gaza e forse anche alla pace”. Trump ha quindi affermato che non permetterà “a Israele di annettere la Cisgiordania”. “Non permetterò a Israele di annettere la Cisgiordania. No, non lo permetterò. Non accadrà”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti. “Basta. È ora di fermarci”, ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.4 ° C
15.8 °
14.3 °
91 %
2.1kmh
75 %
Ven
21 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
24 °
Mar
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati