Gaza, Papa: “Si fermi barbarie della guerra, no a spostamento forzato della popolazione”

(Adnkronos) – “Continuano a giungere anche in questi giorni notizie drammatiche dal Medio Oriente, in particolare da Gaza. Esprimo il mio profondo dolore per l’attacco dell’esercito israeliano contro la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia a Gaza city che giovedì scorso ha causato la morte di 3 cristiani e il grave ferimento di altri. Prego per le vittime e sono particolarmente vicino ai loro familiari e a tutti i parrocchiani. Tale atto si aggiunge ai continui attacchi militari contro la popolazione civile e i luoghi di culto a Gaza. Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra e si raggiunga una risoluzione pacifica del conflitto”. Lo ha detto Papa Leone XIV a margine dell’Angelus a Castel Gandolfo. “Alla comunità internazionale rivolgo l’appello a osservare i diritti umanitari, a rispettare l’obbligo di tutela dei civili nonché il divieto di punizione collettiva di uso indiscriminato della forza e spostamento forzato della popolazione. Ai nostri amati cristiani mediorientali dico: ‘Sono vicino alla vostra sensazione di poter fare poco davanti a questa situazione così drammatica. Siete nel cuore del Papa e di tutta la Chiesa. Grazie per la vostra testimonianza di fede’”, le parole di Papa Leone XIV che ha ringraziato il forum internazionale di Azione Cattolica per aver promosso “la maratona di preghiera per i governanti”. “Dalle 10 alle 22 di questa sera, l’invito rivolto a ciascuno di noi è di fermarci soltanto per un minuto a pregare, chiedendo al Signore – ha concluso – di illuminare i nostri governanti e ispirare loro progetti di pace”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)