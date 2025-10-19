Gaza, raid di Israele: “Hamas ha violato tregua”. Cessate il fuoco ripristinato

(Adnkronos) –

La tregua a Gaza trema, gli accordi tra Israele e Hamas legati al piano di Donald Trump vacillano. Poi, torna il cessate il fuoco alla fine di una domenica convulsa. Le ultime 24 ore ripropongono uno scenario ad altissima tensione, con le accuse di Israele a Hamas – per violazioni di cessate il fuoco a Rafah che hanno provocato la morte di 2 soldati – e raid delle forze di difesa (Idf) dopo l’ordine del premier Benjamin Netanyahu di “agire con forza”. Fonti degli ospedali di Gaza, interpellate dalla Bbc, hanno fatto riferimento a 44 vittime: oltre metà dei morti è stata registrata nell’ospedale di al-Awda, nel nord dell’enclave palestinese.

Israele ha informato in anticipo della rappresaglia gli Stati Uniti tramite il Centro di comando statunitense che supervisiona il cessate il fuoco. Hamas, nell’arco della giornata, ha negato ogni coinvolgimento, confermando il suo impegno al cessate il fuoco.

L’Esercito israeliano, in serata, ha annunciato il ripristino del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. “In conformità con le direttive del livello politico, e dopo una serie di attacchi significativi, le Idf hanno iniziato a rafforzare il cessate il fuoco dopo la sua violazione da parte dell’organizzazione terroristica Hamas. Le Idf continueranno a far rispettare l’accordo di cessate il fuoco e risponderanno con forza a qualsiasi violazione dell’accordo”, hanno dichiarato le forze armate israeliane.

Nel corso di domenica 19 ottobre, le Idf hanno fatto il punto su una serie di raid contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza meridionale “in risposta alla palese violazione dell’accordo sul cessate il fuoco” avvenuta nella mattinata. Secondo fonti militari israeliane, le operazioni hanno preso di mira infrastrutture e postazioni dei “terroristi”, come rappresaglia per l’attacco contro le forze israeliane. Nelle stesse ore, Netanyahu ha ordinato la chiusura di tutti i valichi verso la Striscia di Gaza e lo stop alla consegna di aiuti umanitari. La decisione, però, dovrebbe essere cancellata nella mattinata di lunedì 20 ottobre su pressione degli Stati Uniti.



“Israele non vuole provocare il crollo del cessate il fuoco. Si tratta semplicemente di un’equazione lineare tra violazione e risposta, che continuerà finché Hamas continuerà a violare l’accordo”, ha dichiarato un funzionario della sicurezza israeliano all’emittente Canale 12.

Lo stesso funzionario ha avvertito che l’area tra la linea gialla, dove l’esercito si è ritirato in base ai termini dell’attuale cessate il fuoco, e il confine egiziano è “un punto caldo per una potenziale escalation”. “È apparentemente sotto il controllo israeliano, ma (nei tunnel sotterranei ancora operativi, ndr) si nascondono terroristi di Hamas, che cercano di aggredire le forze israeliane sotto la copertura della tregua, anche senza ordini espliciti da parte dei loro comandanti”, ha aggiunto.

Washington sta lavorando intensamente dietro le quinte per garantire che l’accordo di pace non collassi. Nelle prossime ore il vice presidente Jd Vance e gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, evidenzia Axios, si recheranno in Israele con l’obiettivo di stabilizzare la tregua, supervisionare il ritorno dei corpi degli ostaggi deceduti, accelerare sugli aiuti umanitari e progettare una forza internazionale di sicurezza a Gaza. Già nella giornata di lunedì Witkoff e Kushner dovrebbero incontrare Netanyahu. Vance, invece, arriverà in Israele martedì. Secondo funzionari statunitensi, i prossimi 30 giorni sono considerati decisivi per il futuro della fragile tregua.

Il tema del disarmo di Hamas è centrale, come ha evidenziato anche Trump. “Non avremo truppe sul terreno (nella Striscia di Gaza, ndr). Non c’è motivo – dice il presidente americano a Fox News – ma queste sono persone molto violente. Questa è una parte del mondo molto violenta. Nessuno ha mai visto una violenza del genere”, ha aggiunto Trump, secondo cui “se necessario, disarmeremo noi, gli Stati Uniti, o potrebbe farlo Israele con il nostro sostegno”.



Intanto una delegazione di Hamas, guidata dal capo negoziatore Khalil al-Hayya, è arrivata al Cairo per verificare l’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco, come ha reso noto lo stesso movimento islamista palestinese, stando a quanto riferito da Sky News Arabia.

