9 C
Firenze
sabato 4 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gaza, riunione d’urgenza di Netanyahu senza Smotrich e Ben-Gvir: il retroscena

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe convocato consultazioni d’emergenza nella notte dopo la risposta di Hamas al piano Trump per “la fine del conflitto a Gaza”. A rivelare il retroscena è il sito di notizie israeliano Ynet, secondo cui erano presidenti i vertici della Difesa, il ministro della Difesa, Israel Katz, e il ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer, ma non erano stati invitati i ministri di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. 

Secondo fonti dell’entourage di Netanyahu citate nelle scorse ore da Channel 12, il premier non valuterebbe in modo positivo la risposta di Hamas al piano Trump e sarebbe rimasto sorpreso dalla reazione del tycoon.  

“La considerano per lo più come una risposta negativa – emerge alle notizie rilanciate dal Times of Israel -. Ma
vanno avanti assecondando l’impegno Trump perché non hanno altra opzione”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9 ° C
12.3 °
7.9 °
66 %
0.9kmh
38 %
Sab
20 °
Dom
16 °
Lun
20 °
Mar
22 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (506)ultimora (325)tec (29)vid (29)Lav (28)fin (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati