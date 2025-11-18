11.5 C
Gaza, Trump celebra il voto all’Onu: “Momento storico, porterà più pace nel mondo”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Donald Trump celebra il passaggio all’Onu della risoluzione americana su Gaza come “un momento storico”. In un post su Truth dopo il voto al Palazzo di Vetro, il presidente degli Stati Uniti ha scritto: “Congratulazioni al mondo per l’incredibile voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che riconosce e approva il consiglio di pace, che sarà presieduto da me e comprenderà i leader più potenti e rispettati di tutto il mondo. Questo voto passerà alla storia come una delle più grandi approvazioni nella storia delle Nazioni Unite, porterà a un’ulteriore pace in tutto il mondo ed è un momento di vera portata storica!”  

Quindi Trump ha ringraziato l’Onu e tutti i Paesi membri del Consiglio,k citandoli uno a uno: Cina, Russia, Francia, Regno Unito, Algeria, Danimarca, Grecia, Guyana, Corea del Sud, Pakistan, Panama, Sierra Leone, Slovenia e Somalia”. E “grazie anche ai Paesi che non siedono nel Consiglio, ma che hanno fortemente sostenuto l’iniziativa, tra cui Qatar, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Regno dell’Arabia Saudita, Indonesia, Turchia e Giordania”. Infine il presidente ha anticipato che “i membri del board of peace e molti altri annunci entusiasmanti saranno resi noti nelle prossime settimane”. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

