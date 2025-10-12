18.5 C
Firenze
domenica 12 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gaza, tv Israele: “Mr Fafo ucciso in scontri nella Striscia”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Mr Fafo è stato ucciso a Gaza”. La tv israeliana Kann rilancia la notizia diffusa inizialmente su diversi canali Telegram. Saleh al-Jafrawi, definito dall’emittente la ‘stella web di Gaza’, sarebbe stato ucciso dai clan che si oppongono ad Hamas nella Striscia. Dall’ottobre 2023, al-Jafrawi è diventato una figura sempre più nota sui social. La sua presenza in numerosi video, spesso nelle vesti di giornalista con la pettorina ‘press’, è stata accostata alla propaganda di Hamas. Sui social, profili filo-israeliani hanno evidenziato la presenza di al-Jafrawi in molti video in cui l’uomo avrebbe ‘interpretato’ ruoli diversi – dal medico al donatore di sangue – apparendo anche in condizioni critiche. 

Al-Jafarawi si presentò sui social il 7 ottobre 2023 con un video che celebrava gli attacchi di Hamas contro Israele. Successivamente, pubblicò una clip in cui assisteva terrorizzato ai primi attacchi israeliani. Profili pro-Israele accostarono i due video, creando il nickname Mr Fafo, acronico di ‘Fuck around find out’, traducibile con ‘cerchi guai e li trovi’. La figura di Jafarawi, nel corso dei mesi, è stata accostata a raccolte fondi per gli abitanti di Gaza, con accuse relative all’uso del denaro ricevuto. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.5 ° C
20.6 °
17.6 °
66 %
1kmh
0 %
Dom
18 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
21 °
Gio
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1381)ultimora (1029)tec (71)Lav (59)sal (56)vid (46)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati