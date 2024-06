Gaza, ucciso contrabbandiere d’armi di Hamas. Raid Israele in Libano

(Adnkronos) – Un agente di Hamas coinvolto nel contrabbando di armi al gruppo terroristico attraverso il valico di frontiera di Rafah e attraverso i tunnel che attraversano l'Egitto è stato ucciso in un attacco aereo. Lo ha annunciato l'Idf secondo cui Wissam Abu Ishaq è stato preso di mira ieri da un attacco di droni nel sud della Striscia di Gaza. L'IDF afferma che aerei ieri da combattimento e altri aerei hanno colpito dozzine di altri obiettivi in tutta Gaza, inclusi edifici con trappole esplosive, edifici utilizzati da gruppi terroristici, tunnel e celle di uomini armati. I caccia dell'aeronautica israeliana hanno colpito nella notte diverse infrastrutture militari di Hezbollah nelle aree di Matmoura e Chebaa, in Libano. Lo ha reso noto l'Idf. L'esercito israeliano ha arrestato 20 persone negli ultimi raid compiuti in Cisgiordania. La maggior parte degli arresti sono avvenuti nei governatorati di Hebron e Jenin, mentre altri sono avvenuti a Betlemme e Qalqilya, secondo la Società dei prigionieri palestinesi. Tra gli arrestati c'è la madre di un palestinese ricercato dalle autorità israeliane e molti altri ex detenuti, ha riferito il gruppo. Dal 7 ottobre, secondo la Società dei prigionieri, le forze israeliane hanno effettuato 9.400 arresti in raid giornalieri in tutta la Cisgiordania occupata. Almeno 553 persone, tra cui 137 minorenni, sono state uccise e circa 5.300 sono rimaste ferite. Un missile è stato segnalato nelle vicinanze di un mercantile a 52 miglia nautiche a sud del porto di Aden, nello Yemen. Lo ha reso noto il Maritime Trade Operations (Ukmto) su X. Secondo il rapporto sull'incidente diramato dal capitano della nave, l'Ukmto ha aggiunto che l'equipaggio non è stato colpito. La Resistenza Islamica in Iraq ha rivendicato la propria responsabilità di aver "attaccato un obiettivo vitale a Eilat", utilizzando un drone. L'Idf aveva riferito in precedenza che l'Uav era esploso nello spazio marittimo vicino alla città israeliana sulle rive del Mar Rosso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)