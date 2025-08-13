33.3 C
Firenze
mercoledì 13 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gaza, via libera a prossima fase del piano israeliano: ok del capo Idf

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Arriva il via libera dell’esercito alla nuova fase dell’offensiva israeliana a Gaza. Il capo di Stato Maggiore dell’Idf Eyal Zamir “ha approvato il quadro principale del piano operativo dell’Idf nella Striscia”. Ad annunciarlo sono state le forze di difesa israeliane in un comunicato citato dai media israeliani.  “Sono state illustrate le azioni dell’Idf intraprese fino ad oggi, compreso l’attacco nella zona di Zeitoun iniziato ieri”, spiega la nota precisando inoltre che “è stato presentato e approvato il concetto centrale del piano per le prossime fasi nella Striscia di Gaza, in conformità con le direttive del vertice politico”. Le decisioni – spiega ancora l’Idf – sono state prese nel corso di una discussione tenutasi con il Forum dello Stato Maggiore, nonché con i rappresentanti del servizio di sicurezza Shin Bet e altri alti ufficiali. Intanto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato ieri che Israele consentirà ai palestinesi di lasciare la Striscia, mentre l’esercito si prepara ad ampliare l’offensiva nell’enclave.  “Non li stiamo spingendo fuori, ma stiamo permettendo loro di andarsene – ha chiarito in un’intervista a i24News -. Daremo loro l’opportunità di lasciare, prima di tutto, le zone di combattimento e, in generale, il territorio, se lo desiderano”. Netanyahu ha aggiunto che sarà consentito lo spostamento interno durante i combattimenti e, “certamente”, anche l’uscita dalla Striscia. Le dichiarazioni del primo ministro arrivano dopo precedenti proposte, comprese quelle del presidente Usa Donald Trump, per il reinsediamento degli abitanti di Gaza all’estero, criticate dai palestinesi e dalla comunità internazionale.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
33.3 ° C
33.9 °
32.6 °
42 %
2.2kmh
99 %
Mer
33 °
Gio
39 °
Ven
38 °
Sab
39 °
Dom
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (19)carabinieri (14)incidente (12)Pisa Sporting Club (11)vigili del fuoco (10)calciomercato (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati