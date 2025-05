Gb, alle amministrative trionfa la destra di Farage: ‘notte difficile’ per i Tory

(Adnkronos) – Dopo una notte elettorale segnata da un tracollo per il Partito Conservatore, i risultati delle amministrative in Gran Bretagna consegnano una fotografia chiara: Reform Uk avanza a grandi passi, mentre i Tory crollano e anche il Labour incassa battute d’arresto. I conservatori stanno perdendo due seggi su tre nei consigli locali e, rispetto al 2021, il loro consenso risulta in calo di oltre 28 punti. Il colpo più duro è arrivato dal consiglio di Newcastle-under-Lyme, dove i conservatori partivano da 53 seggi su 62: ora ne hanno perso il controllo, e Reform Uk ha già conquistato 34 seggi, superando la soglia necessaria per la maggioranza assoluta. A Runcorn, Reform ha ottenuto il suo primo seggio parlamentare in una storica vittoria di misura sui laburisti. “Siamo noi la vera opposizione a questo governo”, ha affermato trionfante Nigel Farage, leader del partito. Huddleston, co-presidente dei Tory, ha definito queste parole “non credibili”, ricordando che i conservatori contano ancora 121 deputati contro i cinque di Reform.



Ma il clima tra i Tory è teso: l’ex ministra Esther McVey si è congratulata pubblicamente con la candidata vincente di Reform, Sarah Pochin, lasciando intendere che i conservatori avrebbero dovuto farle strada. “Ci aspettavamo una notte difficile”, ha ammesso Huddleston alla Bbc. “Purtroppo, sembra proprio che abbiamo perso molti consiglieri”. Kevin Hollinrake, ministro ombra per il ‘Levelling Up’, ha parlato di “risultati molto deludenti”, aggiungendo che è “una giornata davvero triste” per i Tory. Intanto Kemi Badenoch, leader del partito e premier in pectore dopo la disfatta delle scorse elezioni generali, ha scelto il silenzio. In un messaggio social pubblicato nella notte ha scritto: “Ho visto il meglio del nostro partito – e del nostro Paese”.

Neanche il Labour può dirsi soddisfatto. Il primo ministro Keir Starmer ha definito i risultati finora ottenuti “deludenti”, affermando che il suo governo dovrà andare “più lontano e più veloce” per realizzare il cambiamento promesso. Il partito ha perso consensi anche dove era più forte: a Cambridge, i laburisti rischiano addirittura di arrivare quarti, e i conservatori sono pronti a riprendersi il sindaco della regione di Cambridgeshire e Peterborough, perso nel 2021.

Sul fronte centrista e ambientalista, i leader sembrano più ottimisti. Ed Davey, dei Liberal Democratici, si è detto “fiducioso” di poter conquistare il controllo del consiglio di Shropshire, da oltre un decennio roccaforte Tory. Adrian Ramsay, co-leader dei Verdi, ha dichiarato alla Bbc che il partito attende “risultati importanti” nelle elezioni locali.

Con oltre 79 seggi già vinti nei consigli locali – più di qualsiasi altro partito – e un distacco di 11 punti percentuali sui conservatori, Reform Uk consolida la propria presenza a livello territoriale. L'ascesa del partito è alimentata da un programma incentrato sul blocco dell'immigrazione non essenziale, l'abbandono degli obiettivi net zero e tagli alla spesa pubblica in stile Elon Musk. Secondo diversi analisti, l'elettorato di destra sta cercando una nuova casa politica – e la notte appena trascorsa potrebbe segnare l'inizio di un profondo riequilibrio nel sistema partitico britannico.