lunedì 24 Novembre 2025
Gb, ex premier David Cameron curato per tumore alla prostata

(Adnkronos) – L’ex premier britannico David Cameron è stato curato per un tumore alla prostata. Lo ha rivelato lui stesso. Al Times l’ex inquilino di Downing Street, 59 anni, ha detto che è stata sua moglie, Samantha, a insistere affinché facesse dei controlli dopo aver sentito su Bbc Radio un’intervista a Nick Jones, fondatore di Soho House, che invitava tutti a fare più controlli dopo aver raccontato la sua storia. 

Cameron ha parlato dell’esame del Psa, a inizio anno, poi della risonanza magnetica e, infine, di una biopsia. Poi ancora, la terapia focale. “Non mi piace molto parlare dei miei problemi personali di salute, ma sento di doverlo fare – ha detto l’ex primo ministro, in carica tra il 2010 e il 2016, nelle dichiarazioni rilanciate dalla Bbc – Siamo onesti. Gli uomini non sono molto bravi a parlare della loro salute. Tendiamo a rimandare”. Nel Regno Unito ogni anno sono circa 55.000 i nuovi casi diagnosticati di tumore alla prostata. 

