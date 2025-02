Gb, Svezia e Germania pronti a invio truppe in Ucraina

(Adnkronos) – Nel giorno del vertice speciale dei leader europei per discutere i piani del presidente Usa Trump sulla fine della guerra in Ucraina, Gb, Svezia e Germania si dicono pronti all’invio di truppe se necessario. Il premier britannico Keir Starmer si è detto “pronto e disponibile” parlando di ‘boots on the ground’ per contribuire alla sicurezza dell’Ucraina nel quadro di un accordo di pace. Una pace duratura, è convinto, è “essenziale se dobbiamo dissuadere (il leader russo) Vladimir Putin da un’ulteriore aggressione in futuro”.

Prima del summit di Parigi, Starmer ha dunque rimarcato come il Regno Unito sia pronto a contribuire alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina "mettendo le proprie truppe sul terreno se necessario". "Non lo dico a cuor leggero – ha scritto su Telegraph – Sento molto forte la responsabilità che deriva dal mettere potenzialmente in pericolo i militari britannici". "Ma – ha aggiunto, come rilanciato anche dalla Bbc – qualsiasi ruolo che contribuisca a garantire la sicurezza dell'Ucraina aiuta a garantire la sicurezza del nostro Continente e la sicurezza di questo Paese". Perché la fine del conflitto innescato dall'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, avviata il 24 febbraio del 2022, "quando arriverà, non potrà diventare semplicemente una pausa temporanea prima che Putin attacchi di nuovo". "Non vogliamo intervenire in questa guerra con le truppe", ma "se c'è una missione di peacekeeping in Ucraina per garantire che tengano cessate il fuoco e pace e se c'è una base chiara di diritto internazionale per questo", io "non possono immaginare che la Germania si tiri fuori", ha detto dal canto suo al programma Today della Bbc il deputato tedesco Jurgen Hardt, esponente della Cdu. Anche la Svezia non esclude l'invio di proprie truppe in Ucraina per il mantenimento della pace. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri Maria Malmer Stenergard. Prima, ha sottolineato, è necessario negoziare "una pace giusta e sostenibile". Poi, garantire che venga mantenuta, ha detto Malmer Stenergard. "Dobbiamo prima negoziare una pace giusta e sostenibile che rispetti il diritto internazionale, che rispetti l'Ucraina e che garantisca, soprattutto, che la Russia non possa semplicemente ritirarsi e costruire una nuova forza e attaccare l'Ucraina o un altro paese nel giro di pochi anni", ha affermato Malmer Stenergard. "Una volta che abbiamo raggiunto questa pace, dobbiamo mantenerla e il nostro governo non esclude nulla", ha aggiunto.