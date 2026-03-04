14.9 C
mercoledì 4 Marzo 2026
Gedi cede La Stampa al Gruppo Sae, firmato il contratto preliminare

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae hanno firmato il contratto preliminare di cessione a quest’ultimo de La Stampa. La cessione comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione. L’acquisizione, si legge in una nota, avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal Gruppo Sae, nel quale si prevede anche l’ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest.  

“L’esperienza maturata dal Gruppo Sae, che opera nei settori dell’informazione e dei servizi di comunicazione a livello nazionale – prosegue la nota – costituisce una solida base per la realizzazione di un progetto editoriale sostenibile e di lungo termine. Il progetto mira a garantire continuità nel posizionamento storico della testata, preservandone l’indipendenza editoriale e il profondo legame con il suo territorio”. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre del 2026. La cessione è subordinata all’espletamento delle usuali procedure sindacali e burocratiche previste dalla legge.  

economia

