Gemmato: “Da governo impegno concreto contro l’antibioticoresistenza”

(Adnkronos) – “L’impegno del governo sul fronte dell’antibiotico-resistenza è già concreto. Quest’anno sono stati stanziati 100 milioni di euro per i cosiddetti antibiotici ‘reserve’, quelli indispensabili per combattere le infezioni resistenti”. Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, intervendo alla conferenza stampa ‘Antibiotico-resistenze in Urologia’ promossa dalla Società italiana di urologia (Siu) oggi a Roma.

“Durante il G7 della Salute – ha ricordato Gemmato – il ministro Giorgetti ha annunciato l’investimento di 36 milioni di euro nel meccanismo ‘push and pull’, dedicato alla ricerca e alla sostenibilità di nuove molecole per la cura dei pazienti affetti da patologie resistenti. Inoltre, con l’aumento del fondo destinato alla farmaceutica, si dà un ulteriore segnale di attenzione verso questo tema”. Il sottosegretario ha quindi sottolineato che l’antibiotico-resistenza “causa già oggi decine di migliaia di morti e, secondo le stime, entro il 2050 potrebbe diventare la vera emergenza sanitaria europea e mondiale”.

“L’Italia – ha aggiunto – sta dimostrando di essere proattiva: oltre al G7 dei ministri della Salute e delle Finanze ad Ancona, a Bari si è tenuto un evento interamente dedicato al tema, e nel documento conclusivo del G7 di Fasano e Borgo Egnazia l’antibiotico-resistenza è stata riconosciuta come priorità globale. È la conferma di un impegno non solo economico, ma anche scientifico”, ha concluso Gemmato.

