Gene Hackman e la moglie Betsy trovati morti in casa

(Adnkronos) – Il leggendario attore hollywoodiano Gene Hackman è stato trovato morto nella sua casa di Santa Fe, nel New Mexico, insieme alla moglie, la pianista classica Betsy Arakawa, secondo quanto riporta il Santa Fe New Mexican. La polizia della contea di Santa Fe ha scoperto il corpo del due volte premio Oscar, 95 anni, e della 63enne Arakawa – sua moglie da 34 anni e il loro cane – mercoledì pomeriggio. Non si sospetta alcun omicidio e non è stata resa nota la causa della morte. Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha confermato la notizia giovedì. Hackman è stato uno degli attori più completi di tutti i tempi, grazie alle sue interpretazioni in "The French Connection", "Bonnie and Clyde" e "The Royal Tenenbaums". Il prolifico curriculum dell'attore comprende due Oscar, tre Golden Globe e il premio Cecil B. DeMille, conferito nel 2003.