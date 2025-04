Gene Hackman morto per insufficienza cardiaca: cosa ha svelato l’autopsia

(Adnkronos) –

Gene Hackman è morto per un'insufficienza cardiaca. È quanto affermano i risultati finali dell'autopsia dell'attore Premio Oscar, resi noti dall'ufficio dell'investigatore medico del New Mexico. Hackman, 95 anni, e sua moglie Betsy Arakawa, 65 anni, sono stati trovati parzialmente mummificati in stanze separate della loro casa a Santa Fe il 26 febbraio scorso. Anche Zinna, il loro cane, è stato trovato morto vicino al corpo della donna. La dottoressa Heather Jarrell, medico legale che ha diretto le operazioni autoptiche, ha confermato le loro cause di morte. Arakawa è deceduta l'11 febbraio a causa della sindrome polmonare da hantavirus, un virus potenzialmente mortale diffuso dai roditori. Hackman è morto una settimana dopo per una "malattia cardiaca con Alzheimer avanzato come fattore significativo". L'autopsia di Hackman ha rivelato nuovi dettagli sullo stato di salute della star di 'Il braccio violento della legge': i risultati indicano che aveva una "storia di insufficienza cardiaca congestizia", oltre a "gravi alterazioni ipertensive croniche, reni" e "caratteristiche neurodegenerative coerenti con il morbo di Alzheimer". Hackman potrebbe non essersi accorto della morte della moglie a causa delle condizioni avanzate del suo Alzheimer. "L'autopsia ha evidenziato una grave malattia cardiovascolare aterosclerotica e ipertensiva con posizionamento di stent coronarici e un innesto di bypass, oltre a una precedente sostituzione della valvola aortica", hanno rivelato i risultati dell'autopsia ottenuti da Fox News Digital. "Erano presenti infarti miocardici remoti che coinvolgevano la parete libera del ventricolo sinistro e il setto, di dimensioni significative. L'esame del cervello ha mostrato reperti microscopici di malattia di Alzheimer in fase avanzata". Secondo l'autopsia, Hackman era dotato di un "pacemaker bi-ventricolare" dall'aprile 2019. Era inoltre esente dall'hantavirus, causa della morte di Arakawa dopo che la loro casa era diventata un possibile "terreno di coltura" per la malattia diffusa dai topi. L'hantavirus si diffonde attraverso l'urina, le feci e la saliva dei roditori infetti e negli Stati Uniti è trasmesso soprattutto dall'innocuo topo cervo. La malattia, grave e potenzialmente mortale, colpisce i polmoni e presenta sintomi simili all'influenza prima di progredire. Una successiva valutazione del rischio ambientale condotta dal Dipartimento di Sanità Pubblica del New Mexico ha rilevato la presenza di roditori in diversi edifici della proprietà della coppia, secondo i documenti citati dal sito Tmz. Feci di roditori sono state trovate in tre garage, due case degli ospiti e tre capannoni della proprietà della coppia. Due roditori (uno morto) e un nido di roditori sono stati trovati nei tre garage. Anche due veicoli mostravano segni di presenza di roditori, con nidi, escrementi e avvistamenti degli animali. Secondo il rapporto citato da Tmz, l'infestazione sembrava essere in corso, dato che negli annessi erano state installate trappole vive. Tuttavia, la residenza principale di Hzckman è stata considerata a basso rischio, senza segni di attività dei roditori. L'indagine è stata condotta per determinare il rischio per i primi soccorritori e i membri della famiglia che hanno visitato la villa in seguito ai decessi. L'autopsia ha, inoltre, accertato che la saturazione del monossido di carbonio nel corpo dell'attore era al 5%, considerato un livello "nella norma".