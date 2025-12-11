9.1 C
Firenze
giovedì 11 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Generali, addio a Natixis ma confermati target del piano strategico

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Addio alla possibile joint venture tra Generali e Natixis. Dopo la firma, lo scorso 21 gennaio, di un Memorandum d’Intesa non vincolante per integrare le attività di asset management, Generali e Bpce hanno concluso le consultazioni con gli stakeholder, stabilendo congiuntamente che non sussistono le condizioni per un accordo definitivo. 

Pur riconoscendo il valore industriale della partnership, i gruppi hanno scelto di interrompere il percorso avviato, confermando comunque l’impegno allo sviluppo di un’industria finanziaria europea competitiva a livello globale. 

Secondo quanto apprende AdnKronos, i target del piano strategico “Lifetime Partner27: Driving Excellence” restano pienamente confermati (come comunicato del resto dal Leone il 13 novembre alla presentazione dei risultati dei primi nove mesi 2025, quando Generali ha espresso fiducia nel superamento degli obiettivi strategici prefissati). 

Generali proseguirà nel rafforzamento delle competenze negli investimenti, con focus sui Mercati Privati e sui Real Asset, e nel potenziamento della distribuzione e del servizio ai clienti. In questa direzione, a quanto si apprende, si inserisce anche l’acquisizione, finalizzata il primo ottobre 2025, della quota di maggioranza della statunitense Mgg Investment Group, attiva nel credito privato diretto con oltre 6,5 miliardi di dollari di asset. 

finanza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
9.1 ° C
12.1 °
8.8 °
92 %
1.5kmh
20 %
Gio
10 °
Ven
15 °
Sab
14 °
Dom
14 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1413)ultimora (1293)sport (60)demografica (35)Eurofocus (25)attualità (25)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati