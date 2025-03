Generali: Mediobanca presenta lista Cda, candidati Sironi presidente e Donnet ad

(Adnkronos) – Mediobanca ha presentato una lista di 12 candidati per il nuovo Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali, la cui nomina è all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti convocata per il 23 e 24 aprile prossimi. La lista è composta da Andrea Sironi (candidato presidente), Clemente Rebecchini, Philippe Donnet (candidato amministratore delegato), Luisa Torchia, Lorenzo Pellicioli, Clara Hedwig Frances Furse, Antonella Mei-Pochtler, Patricia Estany Puig, Umberto Malesci, Alessia Falsarone, Elena Vasco e Giorgio Valerio. La lista prevede la conferma di 9 su 10 consiglieri in carica tratti dalla lista presentata dal Consiglio uscente nel 2022, risultata la più votata con ampio supporto degli investitori istituzionali. In particolare, sono confermate le figure di leadership (presidente e amministratore delegato) che, con il team di gestione e il supporto del Consiglio, hanno guidato il gruppo raggiungendo risultati superiori agli obiettivi di Piano 2022-24: utili in crescita a doppia cifra (Eps Cagr dell’11,3% contro un obiettivo del 6%-8%), dividendi complessivamente distribuiti pari a 5,5 mld (contro un range di 5,2-5,6 mld.) cui si aggiunge 1 mld di buyback, crescita del total shareholder return superiore al 100% nell’ultimo triennio (il più alto tra i principali peers). La lista, inoltre, riflette le raccomandazioni espresse dal Consiglio di amministrazione di Generali nel parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del Cda da nominare per il triennio 2025-27. Lo scorso 29 gennaio, il Cda di Generali aveva comunicato “di non procedere alla presentazione di una lista per il rinnovo dell’organo di gestione della Compagnia, alla luce della circostanza che il quadro normativo di riferimento non risulta ancora completo ed i tempi allo stato non sarebbero compatibili con l’iter di autorizzazione ed approvazione delle modifiche dello statuto necessarie”. Per effetto di quanto sopra, Mediobanca ha avviato un processo, condotto con il supporto di un advisor specializzato, addivenendo alla predisposizione di una lista di candidati amministratori per il triennio 2025/27. Mediobanca, conclude ringraziando Diva Moriani, amministratore indipendente nei trascorsi 9 anni, per il prezioso contributo ed il costante impegno profusi nel Consiglio e nei comitati di Assicurazioni Generali. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)