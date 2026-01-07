-1.7 C
Firenze
giovedì 8 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gennaio gelido, Mercalli: “Inverno freddo come una volta ma dura poco”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Una settimana invernale, poi il freddo se ne va. Il quadro meteo di gennaio 2026 in questi giorni propone temperature rigide, con maltempo che imperversa tra pioggia e neve. La ‘rasoiata’, però, si esaurirà in tempi relativamente brevi. “L’episodio di freddo sostanzialmente si chiuderà entro questa settimana”, dice Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, all’Adnkronos. 

“Una settimana invernale, novecentesca: abbiamo avuto un episodio freddo, sotto la media, ma che sarebbe stato assolutamente normale per quegli inverni classici che avevamo negli anni ’80 e ’90, prima che il surriscaldamento globale portasse all’innalzamento delle temperature. A dicembre il freddo è arrivato solo il 31”, afferma l’esperto. 

“Abbiamo avuto temperature che, in pianura padana, sono state tra i -3 e i -7, -8 gradi. In montagna – continua – sopra i mille metri siamo attorno ai -10, -15: quindi un bell’episodio di normale inverno, di ‘vero’ inverno’ che, adesso, ci stupisce un po’”, con temperature e condizioni che sono state “meno consuete per questi ultimi 25 anni, nei quali episodi di freddo sono stati più rari. Ma nella storia recente ne abbiamo avuto di molto peggiori: ricordo quello del 2012 che è stato nettamente più intenso, ma anche quello del febbraio del 2018”. 

Le previsioni però non permetteranno di rimettere nell’armadio il piumino artico: “Manteniamo l’assetto invernale perché l’inverno è ancora lungo, è fatto ancora di circa due mesi e mezzo e potranno esserci nuovi episodi di freddo”. Anche se, conclude Mercalli, con “le previsioni oggi disponibili sappiamo che l’episodio di freddo sostanzialmente si chiuderà entro questa settimana, tra giovedì e venerdì, sostituito da correnti atlantiche molto più umide, che porteranno anche della pioggia, a bassa quota in pianura e, speriamo, nevicate in montagna”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
-1.7 ° C
0.5 °
-2.4 °
79 %
1.3kmh
0 %
Gio
5 °
Ven
10 °
Sab
8 °
Dom
8 °
Lun
4 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (779)ultimora (726)Eurofocus (24)demografica (20)carabinieri (11)Serie A (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati