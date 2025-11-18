Genny Urtis a Belve: “Il mio fidanzato mi manipolava, il seno l’ho fatto per lui”

(Adnkronos) – “Ho avuto un fidanzato manipolatore e truffatore. Sono ancora in cura. Gli psicofarmaci mi aiutano a dimenticare”. Con queste parole Genny Urtis ospite questa sera, martedì 18 novembre, a Belve parla per la prima volta con sincerità del suo percorso di transizione condizionato dall’ex compagno.

“Certe scelte le ha fatte per assecondarlo?” chiede Fagnani. “Mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto. Il seno non lo volevo, poi l’ho fatto per lui” ammette Urtis. “Lui le aveva promesso l’idea di una famiglia?” domanda Fagnani. “Mi faceva sognare la vita che non avevo ancora avuto, credere di essere una moglie: avevamo anche scelto le madri dei nostri figli…” dice Urtis che racconta l’intenzione di voler ricorrere alla maternità surrogata.

Nello studio di Francesca Fagnani, Urtis è un fiume in piena: dalle serate alla Gintoneria “Ho fatto sesso in un bagno”, alla relazione con un ex calciatore famoso, dalla “Cipriani che non vuole mai pagare perché ha il braccino corto”, fino al litigio con Diletta Leotta per via del fratello “che lavorava da me e poi non si è comportato benissimo”.

Siparietto esilarante su Pasolini. “Professo la libertà di scegliere” assicura Urtis. “Si sente un personaggio pasoliniano dei nostri tempi” chiede Fagnani. E Urtis: “Che vuol dire? Pasolini che faceva? Era un po’ così, perverso”. “Non mi sembra il contesto per parlare di Pasolini” interviene la giornalista. “Leggerò. Sa, leggo tutto il giorno social…”. “E s’è persa Pasolini” chiosa con ironia Fagnani.

