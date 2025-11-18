Genny Urtis ospite a Belve, chi è la ‘chirurga dei vip’: dagli interventi al rapporto col padre

(Adnkronos) – Torna nello studio di Belve, Genny Urtis, a due anni dalla sua intervista del 2023, quando partecipò ancora al programma condotto da Francesca Fagnani su Raidue come ‘Giacomo Urtis’ e il suo percorso di transizione era soltanto agli inizi. Oggi, dopo un intervento al seno, la celebre “chirurga dei vip” torna per rispondere alle domande di Fagnani.

Genny Urtis nasce a Caracas il 28 settembre 1977 da genitori sardi. Cresce tra il Sud America e la Sardegna, dove la famiglia si trasferisce stabilmente ad Alghero. Dopo la maturità, si laurea nel 2002 presso l’Università di Sassari in Medicina, poi la specializzazione in Dermatologia. A Milano ottiene un master in Chirurgia estetica, aprendo presto la strada a una carriera che la porterà a fondare la ‘Dr Urtis Clinic’, oggi conosciuta all’estero e frequentata da numerosi volti della televisione.

Approda in tv nel 2016: partecipa al ‘Grand Hotel Chiambretti’ e poi recita nella web serie di Lory Del Santo ‘The Lady’. Nel 2017 approda a ‘L’isola dei famosi’, solo per pochi giorni. Partecipa al ‘Grande Fratello Vip’: prima nel 2020 come concorrente singolo, poi nel 2021 in coppia con Valeria Marini.

Genny Urtis ha parlato per la prima volta della sua transizione di genere lo scorso maggio sui social. Si è mostrata sui social con un aspetto nuovo, più vicino alla sua vera essenza: “Giacomo diventa Genny”, aveva scritto condividendo, in anteprima, uno scatto post operazione.

Urtis ha raccontato in un’intervista rilasciata a Chi di essersi sottoposta a una mastoplastica additiva: “Dentro mi sento sempre me stessa”, ha confessato e ha ammesso di aver sempre percepito un “disallineamento tra il corpo e quella che ero”. Ma non è stato semplice e ancora oggi “è delicato da spiegare. Forse non sono ancora pronta ad affrontare psicologicamente tutto quanto”, ha raccontato al magazine.

L’operazione al seno è un tassello che si aggiunge al percorso di transizione, cominciato anni fa. Oggi Genny si definisce felice, ma è difficile convivere con il ‘rifiuto’ del padre, che non ha mai accettato il suo orientamento: “Quando vede i ragazzi che mi guardano si imbarazza, se mi vesto troppo da donna peggio”, ha confessato Urtis.

