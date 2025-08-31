24.7 C
Firenze
domenica 31 Agosto 2025
Genoa-Juve 0-1: Vlahovic lancia i bianconeri in testa alla classifica

(Adnkronos) – Parola d’ordine? Solidità. La Juve passa anche a Marassi contro il Genoa e vola a punteggio pieno in campionato dopo il successo 0-1 contro la squadra di Vieira. Decide un colpo di testa di Vlahovic, entrato a gara in corso, nella ripresa. I bianconeri affiancano così Roma, Napoli e Cremonese in testa alla Serie A, in attesa delle altre sfide della seconda giornata. Tudor può cominciare a sorridere. Avvio di studio per le due squadre. Nei minuti iniziali, vince l’intensità in mezzo al campo e per la prima vera occasione della partita serve il 26′: Ellertsson trova spazio in area e ci prova col sinistro, respinge Di Gregorio. La Juve fatica a trovare spazi e rompe il ghiaccio a un soffio dall’intervallo: i bianconeri si fanno vedere dalle parti di Leali un paio di volte, tra il 40′ e il 42′. Di mezzo c’è sempre Yildiz. Il turco prima apparecchia in area per Gatti, che gira di sinistro e trova una risposta prodigiosa di Leali. Poi ci prova con un bel sinistro in diagonale: il portiere rossoblù respinge e il pallone arriva sul destro di David, che spara alto da due passi. Zero a zero al termine della prima frazione, ma Juve che chiude in crescendo. La ripresa inizia con uno sprint della squadra di Vieira. I rossoblù accelerano e in ripartenza arrivano alla conclusione con Ellertsson. Il tiro del centrocampista viene murata da Joao Mario. La Juve attende e Tudor prova a cambiare le cose con una tripla sostituzione: al 63′, dentro Koopmeiners, Kostic e Vlahovic per Locatelli, Joao Mario e David. Mossa vincente, perché al 72′ i bianconeri la sbloccano proprio con i nuovi entrati. Angolo di Kostic, colpo di testa di Vlahovic e 0-1. Nel finale, c’è da segnalare un’altra occasione per il serbo, che ci prova a botta sicura con il sinistro a una manciata di minuti dalla fine. Mura Masini. Proprio il centrocampista è il protagonista del recupero: nell’ultimo dei 5 minuti concessi da Chiffi, colpisce la traversa e fa tremare Marassi. Poi, il triplice fischio. Il guizzo di Vlahovic, ancora entrato a gara in corso, è un segnale. Il serbo c’è. E alla Juve potrebbe far comodo.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

