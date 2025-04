Genoa-Lazio 0-2: Castellanos e Dia rilanciano i biancocelesti

(Adnkronos) –

Colpo Champions della Lazio. I biancocelesti si rialzano dopo la delusione europea e battono il Genoa 2-0 nella 33esima giornata di Serie A. Decisivi i gol, uno per tempo, della coppia d’attacco Castellanos-Dia. Con questa vittoria la squadra di Baroni sale a 59 punti, aggancia la Juve e si porta a un solo punto dal quarto posto del Bologna, mentre quella di Vieira rimane a quota 39. Parte subito forte la Lazio, che chiude il Genoa nella propria metà campo. Biancocelesti con il baricentro alto e pressing asfissiante sui portatori di palla rossoblù, costretti spesso a lanciare lungo per provare a saltare la linea di pressione. La prima occasione della partita però è dei padroni di casa: al 12′ Pinamonti si inserisce nella difesa ospite e incrocia il destro, trovando l’attenta risposta di Mandas. La partita cambia ancora al 22′: Castellanos infila un bel pallone per Zaccagni, che lanciato in porta viene steso da Otoa, giovane difensore all’esordio in Serie A. L’arbitro Ayroldi non ha dubbi ed estrae il rosso per il danese, lasciando così il Genoa in 10 uomini. La Lazio prende campo, forte dell’uomo in più: Leali para prima sul diagonale di Guendouzi, poi sul tiro da fuori di Lazzari. È il preludio al vantaggio biancoceleste: al 33′ Pellegrini serve Castellanos in area, l’argentino si coordina e in mezza rovesciata fulmina il portiere rossoblù sotto la traversa, firmando il suo 14esimo gol stagionale. Guendouzi sfiora il raddoppio dal limite al 41′, ma senza centrare la porta. Il Genoa prova a reagire a inizio ripresa, la Lazio tiene le linee strette e aspetta bassa gli avversari, che fanno girare il pallone ma senza riuscire a creare vere occasioni. I biancocelesti vanno a un passo dal raddoppio al 58′: Pellegrini sfonda sulla sinistra e mette un bel cross basso dentro su cui si avventa Rovella, ma il centrocampista non riesce a mettere dentro in spaccata. Il 2-0 però è solo rinviato: al 65′ è proprio Rovella a imbucare per Dia, che con il sinistro in diagonale buca Leali. Al 72′ altro episodio del match: un duro intervento di Belahyane, appena entrato in campo, costa il rosso al centrocampista della Lazio, che rimane in dieci e ristabilisce quindi la parità numerica. L’espulsione dà coraggio al Genoa, che torna a spingere ma senza riuscire a creare pericoli dalle parti di Mandas. Termina quindi 0-2 al Ferraris. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)