Genoa-Torino, caos arbitrale: Baroni chiede un rigore, poi viene espulso Ilkhan

(Adnkronos) –
Polemiche e proteste in Genoa-Torino. Oggi, domenica 2 febbraio, il Grifone ha battuto per 3-0 i granata allo stadio Ferraris, in una partita ricca di episodi arbitrali, con Baroni che reclamava un calcio di rigore nel primo tempo e ha poi subito l’espulsione di Ilkhan. Ma cos’è successo nella 26esima giornata di Serie A? 

Il primo episodio arriva al 43′. Da un calcio d’angolo per il Torino arriva prima un colpo di testa e poi il destro al volo di un giocatore granata, che trova però la deviazione decisiva, e con il braccio, di Ekuban, autore del secondo gol. Immediate le proteteste del Torino, che corrono verso l’arbitro lamentando un fallo di mano e quindi un calcio di rigore. 

Le immagini mostrano infatti il tocco con il braccio di Ekuban, che si frappone tra palla e porta da posizione ravvicinata e con la mano abbastanza larga. Dopo il check del Var però, l’arbitro Guida lascia giocare.  

Poco dopo, al secondo minuto di recupero del primo tempo, Baroni rimane in dieci per l’espulsione di Ilkhan, autore di una dura entrata a centrocampo su Colombo. In questo caso il direttore di gara non ha dubbi ed estrae il rosso diretto. 

 

sport

Notizie correlate

