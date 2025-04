Genoa-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Ad aprire la 31esima giornata di campionato saranno Genoa e Udinese, che si sfideranno oggi, venerdì 4 aprile, nell’anticipo di Marassi. Il Genoa vuole avvicinarsi alla quota salvezza e punta proprio il decimo posto dell’Udinese, a quota 40 punti, e distante soltanto cinque lunghezze. La sfida tra Genoa e Udinese è in programma oggi, venerdì 4 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. All. Vieira

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. All. Runjaic Genoa-Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche su Dazn. Il match sarà visibile in streaming sulla piattaforma Dazn, sull’app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)