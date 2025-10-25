17.3 C
Firenze
sabato 25 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Genova, 27enne accoltellato dopo lite in discoteca: è grave

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un giovane di 27 anni è stato gravemente ferito a coltellate oggi sabato 25 ottobre a Genova. E’ accaduto questa mattina nel quartiere genovese di Sampierdarena. I carabinieri hanno arrestato un 22enne, accusato di tentato omicidio, che avrebbe partecipato all’aggressione. 

Durante un normale servizio di pattugliamento, i militari hanno notato dei tafferugli in via Degola tra alcune persone, alcune delle quali, alla vista dell’autoradio, si sono date alla fuga. I carabinieri sono riusciti a bloccare due uomini e hanno immediatamente soccorso la vittima, che presentava diverse ferite da arma da taglio.  

Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Scassi, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata. Le indagini immediate, supportate anche dall’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di raccogliere elementi a carico del 22enne, di origini tunisine. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe nata da un diverbio scoppiato poco prima all’interno di una discoteca della zona. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 22enne è stato trasferito nel carcere di Marassi. Le indagini proseguono per identificare gli altri partecipanti alla violenta aggressione. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
17.3 ° C
19.2 °
15.8 °
80 %
1.8kmh
100 %
Sab
17 °
Dom
18 °
Lun
16 °
Mar
20 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2026)ultimora (1432)vid (288)tec (70)sport (65)Lav (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati