Genova, donna muore dopo aver mangiato funghi: ricoverato il fidanzato

(Adnkronos) – Una donna di 44 anni è morta questa mattina a Propata, nel genovese, a causa di un'intossicazione da funghi raccolti ieri insieme al fidanzato, ricoverato in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita. La donna si è sentita male nella notte, il fidanzato ha chiamato i soccorritori indicando come possibile causa i funghi mangiati ieri sera e raccolti nei boschi. All'arrivo dei soccorritori la donna era già morta. Il fidanzato è stato ricoverato al San Martino.