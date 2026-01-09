11.2 C
Genova, pedone investito e ucciso da un camion sulle strisce pedonali

(Adnkronos) – Un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso questa mattina a mezzogiorno a Genova, all’incrocio semaforizzato tra via del Canto e via N. Gallino. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, un mezzo pesante con rimorchio, durante una manovra di svolta a sinistra, ha investito il pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’uomo è stato urtato dalla parte anteriore del veicolo ed è rimasto schiacciato sotto la motrice. Per il 54enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica; al momento non è noto il colore del semaforo al momento dell’impatto. Sul posto il 118, la Croce Azzurra di Borzoli, i vigili del fuoco e la polizia locale. 

Un’altra vittima a Montichiari, in provincia di Brescia, dove una donna, di età compresa – a quanto si apprende – tra i 55 e i 60 anni, è stata investita da un mezzo pesante. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori – presenti sul posto con un’automedica, un’auto infermieristica, due ambulanze e le forze dell’ordine – per la donna non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. 

