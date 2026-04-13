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Genova, sesso orale sul bus: autista aggredita dopo rimprovero a passeggeri

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(Adnkronos) – Una autista 43enne della ditta di trasporto pubblico genovese Amt è stata aggredita ieri al capolinea di via Rimassa dopo avere rimproverato due passeggeri che stavano avendo un rapporto sessuale orale. Secondo quanto ricostruito, i due, entrambi uomini, stavano consumando il rapporto quando l’autista li ha rimproverati. Uno dei due la aggredita schiaffeggiandola e ha poi dato in escandescenza. Sul posto la polizia che ha denunciato l’uomo per resistenza, lesioni e interruzione di pubblico servizio. L’autista è stata soccorsa dalla Croce Bianca e portata in ospedale in codice verde. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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