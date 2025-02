Genova, Silvia Salis candidata sindaca del centrosinistra: via libera del M5s

(Adnkronos) –

Silvia Salis sarà la candidata a sindaco di Genova per la coalizione di centrosinistra. Dopo la proposta del Partito Democratico e i primi sì di Italia Viva e Avs, anche il Movimento 5 Stelle ha dato la disponibilità a fare parte della coalizione che vedrà la campionessa di lancio del martello candidata civica, pronta a sfidare il candidato del centrodestra Pietro Piciocchi. In precedenza il Movimento 5 Stelle aveva candidato l’ex europarlamentare Tiziana Beghin. “Nella serata di domenica 16 febbraio – si legge in una nota diffusa dal Movimento – il M5s Genova ha dato il via libera alla candidatura della dottoressa Silvia Salis per la coalizione progressista. Dopo un lungo confronto il Movimento si è detto pronto a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell’esperienza e competenza dell’ex parlamentare europea M5s, Tiziana Beghin. Siamo certi che questa sia la migliore risposta alle esigenze di Genova e dei suoi cittadini”. “Alla luce dell’esito del comitato politico, il Partito Democratico ha formalizzato a Silvia Salis la richiesta di candidarsi a Sindaca di Genova alla guida di una coalizione progressista, larga, plurale e civica”, ha scritto in una nota il Pd di Genova, che conferma la volontà di candidare a sindaco della città Silvia Salis. “L’Assemblea Metropolitana per gli adempimenti statutari sarà pertanto convocata nelle prossime ore. – scrive il Partito Democratico – Si arriva a questo risultato grazie a coloro che in queste settimane hanno lavorato per la l’unità del Partito Democratico e per la più ampia coesione di una nuova coalizione progressista, a partire da Alberto Pandolfo, Alessandro Terrile, Armando Sanna e Federico Romeo”. In mattinata era arrivato anche il via libera del Movimento 5 Stelle che si aggiunge a quelli di Avs e Italia Viva. Apertura a Salis è arrivata anche da Linea Condivisa, mentre Azione ha convocato un direttivo per questa sera, in seguito al quale saranno sciolte le riserve. Si attende anche la decisione di Filippo Biolè, candidato sindaco di estrazione civica, che potrebbe ritirare la candidatura per convergere nel campo progressista. Silvia Salis, come ricorda il Pd, è “genovese, ha 39 anni, laureata in scienze politiche”. “Dal 2021 – si legge ancora nella nota del partito – vicepresidente vicaria del Coni, dopo una grande esperienza maturata sui campi dell’atletica italiana e internazionale. Prima donna ai vertici del Coni, ha orientato il suo impegno ponendo al centro l’uguaglianza di genere e il contrasto alle disparità territoriali”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)