Gerard Depardieu, al via processo a Parigi: è accusato di violenza sessuale

(Adnkronos) –

Al via a Parigi il processo a Gérard Depardieu. L’attore è accusato di violenza sessuale da parte di due donne: alle aggressioni sarebbero avvenute durante le riprese del film ‘Les Volets Verts’ (‘Le persiane verdi’) del regista Jean Becker nel 2021. La pubblica accusa sostiene che gli episodi includono commenti osceni e molestie. Depardieu, che nega le accuse, si è presentato in aula. Settantasei anni e più di 200 tra film e serie televisive, è stato accusato di ‘comportamenti scorretti’ da circa 20 donne, ma questo è il primo caso che arriva al processo. In una lettera aperta pubblicata su Le Figaro nell’ottobre 2023, ha dichiarato: “Mai, ma mai, ho abusato di una donna”. Il processo, inizialmente previsto per ottobre 2024, è stato rinviato a causa delle condizioni di salute di Depardieu. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)