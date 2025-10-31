15.7 C
Germania, allerta droni all’aeroporto di Berlino: voli sospesi e dirottati per circa 2 ore

REDAZIONE
(Adnkronos) – Voli sospesi per circa due ore all’aeroporto di Berlino, in Germania, a causa della presenza di droni non identificati. L’avvistamento di un drone nei pressi dello scalo di Berlino-Brandeburgo ha causato un blocco temporaneo del traffico aereo, con conseguenti ritardi e deviazioni dei voli, hanno riferito le autorità.  

“I decolli e gli atterraggi sono stati interrotti tra le 20.08 e le 21.58 (19.08-20.58 Gmt) e diversi voli sono stati dirottati verso altre città tedesche”, ha affermato un portavoce dell’aeroporto. 

Gli aerei diretti a Basilea, Oslo e Barcellona non sono potuti decollare. Un volo da Londra a Berlino è stato dirottato su Amburgo, secondo quanto apprendo l’agenzia di stampa Dpa, con il pilota che ha citato l’attività dei droni come motivo. Anche i voli da Stoccolma, Antalya e Helsinki diretti a Berlino sono stati dirottati. 

Una portavoce della polizia ha riferito che un testimone ha segnalato di aver visto un drone nei pressi dell’aeroporto e che anche gli agenti in una pattuglia lo hanno successivamente avvistato. “Al momento non sta più volando”, ha dichiarato la portavoce della polizia del Brandeburgo a Potsdam, aggiungendo che il dispositivo non è stato più localizzato. 

Gli incidenti che coinvolgono i droni hanno causato crescenti interruzioni delle operazioni negli aeroporti tedeschi. All’inizio di ottobre, l’attività di droni di origine sconosciuta ha interrotto brevemente il traffico all’aeroporto di Monaco, il secondo più grande del Paese. 

