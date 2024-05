(Adnkronos) – Un uomo armato di coltello ha ferito diverse persone nella piazza del mercato di Mannheim, nella Germania sudoccidentale. Lo ha reso noto la polizia spiegando che gli agenti hanno sparato all'uomo per fermarlo. L'aggressore è rimasto ferito, così come anche un agente di polizia. Le autorità non hanno specificato la gravità delle ferite, spiega la Dpa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)