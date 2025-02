Germania, auto contro folla a Monaco: un morto e numerosi feriti

(Adnkronos) – Una donna avrebbe perso la vita a Monaco di Baviera, dove un’auto ha investito questa mattina una folla di dimostranti riuniti per una manifestazione sindacale organizzata dalla sigla ‘Verdi’. A darne notizia è la Sueddeutsche Zeitung, che parla anche di numerosi feriti. La polizia ha invece riferito dell’incidente parlando di un bilancio di 15 feriti. Il conducente dell’auto “è stato messo in sicurezza e al momento non rappresenta un ulteriore pericolo”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)