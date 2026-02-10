Germania boccia proposta Macron su eurobond

(Adnkronos) – Il governo tedesco del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha respinto la proposta del presidente francese, Emmanuel Macron, di lanciare un nuovo piano di debito comune europeo, alla vigilia dal vertice informale dei leader Ue che si terrà giovedì nel castello di Alden-Biesen, nel Limburgo, dedicato alla competitività.

In un’intervista a sei media europei, Macron ha rilanciato l’idea di un nuovo schema di prestiti comuni, sul modello degli eurobond, per finanziare investimenti nell’intelligenza artificiale, difesa e green e consentire all’Europa di tenere il passo di Stati Uniti e Cina.

“Pensiamo che, vista l’agenda del vertice, questo distragga un po’ da quello che conta davvero, cioè che abbiamo un problema di produttività”, ha replicato un funzionario del governo tedesco, vicino al cancelliere, citato da Politico a condizione di anonimato. Secondo la stessa fonte, “è vero che servono più investimenti”, ma il tema deve essere affrontato “nel contesto del quadro finanziario pluriennale”, cioè il bilancio Ue 2028-2034 attualmente in negoziazione.

Il confronto si inserisce in una fase di crescente distanza politica tra Macron e Merz, dopo una serie di divergenze su commercio, politica industriale e rapporti con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Sul dossier competitività, fa notare Politico, il cancelliere tedesco appare sempre più orientato su posizioni liberiste, puntando su mercato unico e accordi commerciali, mentre l’Eliseo spinge per misure più protezionistiche e un maggiore intervento pubblico.

In vista del summit, Berlino punta su tre obiettivi: rafforzare il mercato unico, chiudere rapidamente nuovi accordi commerciali e tagliare la burocrazia. Una linea orientata al libero mercato che, secondo fonti europee, avvicina Merz alle posizioni della premier Giorgia Meloni più che a quelle di Macron.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)