Germania, donna accoltella e ferisce due passanti a Monaco: morta dopo sparo polizia

(Adnkronos) – Serata di paura a Monaco di Baviera dove oggi, sabato 7 giugno, una donna armata di coltello ha aggredito due persone nei pressi della Theresienwiese, storica sede in cui ogni anno si tiene l’Oktoberfest. Secondo quanto riportato dalla Bild, l’attacco è avvenuto intorno alle 19.45 sulla Westendstrasse, dove la trentenne ha prima colpito un uomo di 56 anni e poi una giovane donna di 25, ferendo entrambi. La polizia ha raggiunto l’assalitrice e l’ha fermata sparandole con un’arma di servizio. La donna, una cittadina bulgara residente nella zona, è morta poco dopo in ospedale nonostante un intervento d’urgenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Mobile e della Scientifica: l’area è stata completamente isolata e i cani da ricerca stanno esaminando la scena del crimine. Al momento non sono noti i motivi dell’attacco, ma secondo Bild la donna avrebbe manifestato segni di squilibrio psichico. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora fornita sullo stato di salute delle vittime. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)