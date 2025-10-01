16.9 C
Firenze
mercoledì 1 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Germania, esplosioni e spari a Monaco di Baviera: un morto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Esplosioni e spari in un’abitazione a Monaco di Baviera: stando alle prime informazioni raccolte dalla Bild, intorno alle 4.40 del mattino ai vigili del fuoco è arrivata la segnalazione di un edificio in fiamme e durante la telefonata si sarebbero uditi colpi di arma da fuoco. Sul posto le squadre intervenute hanno trovato il corpo senza vita di un uomo che stando a quanto ricostruito avrebbe preparato dell’esplosivo in casa dei genitori quindi avrebbe appiccato l’incendio prima di togliersi la vita. La Bild riferisce di un’altra persona con ferite di arma da fuoco trovata in prossimità del Lago di Lerchnenau, alle porte di Monaco. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.9 ° C
17.6 °
15.2 °
75 %
1.8kmh
40 %
Mer
17 °
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
21 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (99)ultimora (46)fin (30)Gaza (13)Serie C (12)arresto (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati