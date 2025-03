Germania, Merz annuncia principio di accordo con Spd per formare governo

(Adnkronos) – Il leader dei conservatori tedeschi (Cdu) e probabile nuovo cancelliere, Friedrich Merz, ha annunciato di aver raggiunto un principio di accordo con i socialdemocratici di Spd per la formazione di un nuovo governo dopo le elezioni di febbraio. “Abbiamo raggiunto un accordo su alcune questioni – ha affermato Merz – Abbiamo un grande compito davanti a noi. Siamo consapevoli delle sfide, soprattutto per quanto riguarda la situazione internazionale”. Sia Merz sia Lars Klingbeil dell’Spd hanno confermato di aver concluso con successo i colloqui esplorativi svoltisi sulla scia delle elezioni del 23 febbraio e che ora passeranno ai colloqui formali per costruire un governo di coalizione. In questa fase, i team negoziali verranno ampliati e verranno istituiti gruppi di lavoro specializzati per affrontare le varie tematiche. Nei colloqui esplorativi, ciascun partito ha schierato nove negoziatori. Secondo quanto riferito alla dpa, la delegazione conservatrice comprende, oltre a Merz, anche Markus Söder, leader della Csu bavarese. Sul fronte socialdemocratico, invece, il team include i due co-leader del partito, Lars Klingbeil e Saskia Esken, il ministro della Difesa Boris Pistorius e il ministro del Lavoro Hubertus Heil. Merz ha più volte espresso l’intenzione di formare un nuovo governo entro Pasqua, che quest’anno cade nella seconda metà di aprile. Tuttavia, la tempistica, già ambiziosa, si è fatta ancora più pressante a causa della svolta nella politica statunitense sull’Ucraina voluta dal presidente Donald Trump, che impone una risposta unitaria dell’Europa alle nuove sfide in materia di sicurezza. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)