19.7 C
Firenze
mercoledì 1 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Germania, Oktoberfest chiuso per la giornata per potenziale minaccia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il festival popolare dell’Oktoberfest a Monaco di Baviera resterà chiuso per l’intera giornata di oggi. Ad annunciarlo è stata la polizia che sta indagando su una potenziale minaccia. Questa mattina le forze dell’ordine erano state chiamate ad intervenire per un incendio nel nord della città. All’interno di un’abitazione sarebbero quindi state trovate trappole esplosive che sono state poi disinnescate dagli artificieri.  

Un comunicato pubblicato sul sito web della città afferma che la decisione di chiudere il festival – apparentemente solo fino alle 17 – è stata presa “a causa di un allarme bomba motivato dall’esplosione avvenuta nella parte settentrionale di Monaco”. È stata inoltre ricevuta una “lettera corrispondente” contenente la minaccia, afferma la stessa fonte. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.7 ° C
20.6 °
17.3 °
63 %
5.4kmh
40 %
Mer
19 °
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
21 °
Dom
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (125)ultimora (66)fin (31)Gaza (13)arresto (12)Serie C (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati