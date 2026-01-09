10.9 C
Firenze
venerdì 9 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Germania, tragedia ad Albstadt: famiglia italiana muore nel crollo della loro casa

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tragedia ad Albstadt, in Germania, dove una famiglia originaria di Castellammare del Golfo (Trapani) ha perso la vita nel crollo della loro casa presumibilmente causato da una fuga di gas. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro bambino di sei anni, Bryan.  

A darne notizia è il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto, che ha espresso “a nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città, profondo e sincero cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa d ella famiglia”. Il crollo sarebbe avvenuto giovedì mattina. A Castellammare vivono i genitori e i fratelli di Francesco. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.9 ° C
12 °
9.8 °
67 %
4.5kmh
40 %
Ven
9 °
Sab
9 °
Dom
9 °
Lun
8 °
Mar
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (896)ultimora (826)Eurofocus (34)demografica (24)carabinieri (15)sport (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati