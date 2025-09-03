23.7 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
Gerry Scotti, frecciata social dopo gli ascolti tv: “Ehhh già…”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Ehhhh già…” Gerry Scotti, via social, sembra esprimere soddisfazione a modo suo, con ironia, sull’esito della prima sfida che ieri ha visto ‘La Ruota della Fortuna’ scontrarsi con ‘Affari Tuoi’, vincere sul dato totale del confronto tra i programmi e perdere solo di un soffio nel dato del periodo di sovrapposizione tra i due.   Scotti pubblica una foto della sua ombra e scrive accanto quella che sembra una citazione del celebre brano di Vasco Rossi ‘Eh già’, che nell’incipit recita: “Eh già/ Sembrava la fine del mondo/ Ma sono ancora qua/ Ci vuole abilità”. E l’abilità certo non manca al conduttore Mediaset che dal 14 luglio al primo settembre ha portato l’access prime time di Canale 5 a sfiorare il 30% di share e che anche ieri, con la concorrenza del campione di ascolti della scorsa stagione, ha ottenuto il 24,2% di share contro il 22,6% del rivale. (di Antonella Nesi) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

